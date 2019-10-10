Билан объяснил тушение пожаров в Саратове желанием «истязать себя»

Дима Билан нашел в себе желание помогать природе. Именно так объяснил артист свою недавнюю поездку в Саратовскую область. Ранее Билан был замечен в лесах региона – он помогал компетентным службам в тушении пожаров. Тогда артиста заподозрили в пиаре и желании нажиться на проблеме. Сам же Билан заявил, что полететь в Саратовскую область было его добровольным желанием.

«Я хочу найти себе применение, чтобы не просто воздух сотрясать. Это было не просто желанием понравиться. Я хотел, в какой-то степени, истязать себя. Это была потребность докопаться до чего-то, не быть поверхностным. Мой жанр – это природа», — разоткровенничался он в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой.

Билан признался, что уже не первый год работает над тем, чтобы защищать природу. Недавно певец появился на сцене «Новой волны» в Сочи с нарисованным на торсе огнем – тем самым он привлек внимание аудитории к проблеме уничтожения лесов. Билан отметил, что занимается тем, чем может заниматься, не претендуя на другие сферы деятельности, и уже этим счастлив.