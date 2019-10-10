49-летняя Наоми Кэмпбелл заявила, что не готова иметь детей

Через год Наоми Кембелл исполнится 50 лет, и она до сих пор не созрела до материнства, пишет Daily Mail. Модель не замужем, но при этом не считает себя одинокой.
По ее словам, ей некогда скучать, она ведет интересную жизнь, поэтому особых проблем от отсутствия рядом супруга не испытывает. Кэмпбелл призналась, что в принципе старается не афишировать личную жизнь. И поэтому даже если бы у не был мужчина рядом, звезда подиумов постаралась бы скрыть его от прессы. Публичность она считает главным недостатком своей профессии.
Наоми не отказывается совсем от идеи создания семьи и рождения детей, просто не хочет торопиться с этим искусственно. «Как Бог даст», — философски рассуждает она. Свои материнские инстинкты она реализует на малышах, которым помогает в своей благотворительной деятельности. Большинство из них – это голодающие дети Африки.