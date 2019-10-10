49-летняя Наоми Кэмпбелл заявила, что не готова иметь детей

Через год Наоми Кембелл исполнится 50 лет, и она до сих пор не созрела до материнства, пишет Daily Mail. Модель не замужем, но при этом не считает себя одинокой.

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По ее словам, ей некогда скучать, она ведет интересную жизнь, поэтому особых проблем от отсутствия рядом супруга не испытывает. Кэмпбелл призналась, что в принципе старается не афишировать личную жизнь. И поэтому даже если бы у не был мужчина рядом, звезда подиумов постаралась бы скрыть его от прессы. Публичность она считает главным недостатком своей профессии.

Наоми не отказывается совсем от идеи создания семьи и рождения детей, просто не хочет торопиться с этим искусственно. «Как Бог даст», — философски рассуждает она. Свои материнские инстинкты она реализует на малышах, которым помогает в своей благотворительной деятельности. Большинство из них – это голодающие дети Африки.