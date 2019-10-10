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Солнцев сравнил Бузову с «табуреткой на кухне» и предрек ей провал

Экс-участник «Дома-2» уверен, что ни Ольга, ни Тимур давно не приносят телеканалу прибыль и рейтинги.

Солнцев сравнил Бузову с «табуреткой на кухне» и предрек ей провал
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3VRa9GI8um/

Бывший участник «Дома-2», скандальный Рустам Солнцев предсказал неудачу новому шоу с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова «План Б». В беседе с журналистами блогер заявил, что считает новую программу «продуктом плохого качества», поскольку она связана с Бузовой.

Солнцев убежден – Бузова уже давно не является гарантом рейтинга ни для телеканала ТНТ, ни для «Дома-2». Солнцев также заявил, что считает бывшую коллегу по телестройке «мертвой коровой», которую якобы кто-то тянет. Удостоился нелестных высказываний и друг Оли Тимур Батрутдинов . Про него Солнцев сказал, что комик является «не пойми чем».

«Хоть он перекачается и обколется стероидами — это вообще уже никого не волнует. Народ считывает фальшь. Они видят, что им нужна нажива!» — резюмировал Солнцев для Nation News.

Экс-участник заявил, что секрет успеха Бузовой заключается в хорошем пиаре. Кроме того, главной проблемой Ольги является неумение выбирать себе правильное окружение – «она самостоятельна как табуретка на кухне», считает он.

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Тэги:

женихиОльга БузоваПлан БРустам СолнцевТимур Батрутдинов
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Солнцев сравнил Бузову с «табуреткой на кухне» и предрек ей провал
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