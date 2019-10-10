«Он долго и тяжело умирал»: Токарева вспомнила об уходе Данелии из жизни

По словам прозаика, в последние годы жизни он уже плохо видел.

Писательница Виктория Токарева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как уходил из жизни легендарный режиссер Георгий Данелия. На протяжении пятнадцати лет Токарева и Данелия были любовниками.

В какой-то момент они расстались на долгие годы. Писательница уехала жить в Швейцарию.

«Примерно за три года до смерти он стал мне звонить. Мы не общались с ним лет двадцать. Звонил каждый день. Он очень долго и тяжело умирал. Он перестал видеть. Георгий даже не мог смотреть телевизор. И тогда он стал мне звонить и спрашивать, какие книги ему слушать. Я называла ему произведения и авторов», – сказала Виктория Токарева.

Писательница отметила, что ее муж, которому она изменяла, ушел из жизни чуть раньше популярного режиссера. «В Данелии вот эта мужская харизма оставалась до конца. Он мечтал умереть. И Виктор стал уходить вместе с Данелией. Георгий позвонил мне на следующий день после смерти Виктора и сказал: «Хорошо, что он ушел, и плохо», – вспомнила писательница.