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Обвиненная в анорексии Хилькевич из-за энтеровируса не могла есть неделю

По признанию актрисы, она похудела на 4 килограмма.

Обвиненная в анорексии Хилькевич из-за энтеровируса не могла есть неделю
Хилькевич из-за болезни похудела/http://globallookpress.com

Актриса Анна Хилькевич в Instagram прокомментировала информацию о том, что за последнее время заметно похудела. Ранее ее поклонники выражали беспокойство, что случилось с актрисой. Некоторые тут же начали писать, что у актрисы анорексия.

Звезда честно призналась, что похудела. Всему виной жуткий энтеровирус, который ее атаковал. В течение недели актриса не могла ничего есть. У нее совершенно не было аппетита, что, естественно, сказалось на весе.

«Сейчас я вешу 45 кг — это мой вес до первых родов. Так что можно считать, что я в идеальной форме. Мне почти приятно, что незнакомые мне люди так бдят, что я недобираю вес и мало ем», — заявила актриса.

Также она попросила поклонников успокоиться и не лезть в ее личную жизнь. Актриса рассчитывает обойтись без «добрых советов». Она считает, что среди подписчиков найдется масса других тем, которые они захотят перетереть, не задевая ее.

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Анна ХилькевичАнна Хилькевич фотоболезнь артиста
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Обвиненная в анорексии Хилькевич из-за энтеровируса не могла есть неделю
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