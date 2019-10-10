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Сотрудник больницы, в которую якобы перевезли Заворотнюк, требует 800 тысяч за интервью

Неизвестный готов пойти на все, чтобы заработать на имени знаменитой артистки.

Сотрудник больницы, в которую якобы перевезли Заворотнюк, требует 800 тысяч за интервью
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BgQylqJFwWo/

Обратившийся в редакцию Teleprogramma.pro сотрудник больницы озвучил сумму гонорара за интервью с больной Заворотнюк. Напомним, обращение поступило в нашу редакцию 10 октября. Аноним заявил, что после того, как Анастасию перевезли в другое медицинское учреждение, у него появился доступ «к телу» актрисы. Работник решил, что для него это – шанс подзаработать, и предложил продать свои услуги.

Аноним заявил, что готов выполнить за журналистов их работу за немалую сумму – 800 тысяч рублей. При этом вопросы наш портал должен предоставить ему самостоятельно. Со своей стороны инкогнито пообещал качественное видео с самой Заворотнюк в кадре.

«1.5 BTC. Это чуть более $12000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал», — выдвинул требования неизвестный.

На минуточку, в рублях это 800 тысяч.

Работник больницы не исключил, что беседа за его авторством может стать последней для артистки. Таким образом, собеседник подогрел слухи о серьезности ситуации актрисы.

Отметим, что попытка нажиться на горе актрисы является не первой. Ранее некая медсестра из медицинского учреждения, где раньше лежала Заворотнюк, предлагала продать ее снимки. После того, как о ней стало известно общественности, женщина передумала и отказалась от сделки.

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Сотрудник больницы, в которую якобы перевезли Заворотнюк, требует 800 тысяч за интервью
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