Покорный муж Токаревой терпел интрижку супруги с Данелией

Писательница Виктория Токарева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что ее супруг Виктор знал об ее романе с режиссёром Георгием Данелией, но молчал. Ему не хотелось потерять супругу.

«Он чувствовал. Мало того, что он почувствовал. Вся Москва была в курсе дела. Данелия часто вставал в каком-нибудь общественном месте и объявлял: «Я люблю Вику Токареву». При этом он смотрел по сторонам», — вспомнила она.

Как отметила прозаик, они сразу полюбили с Данелией друг друга. «Через неделю после знакомства мы стали любовниками. В него было невозможно не влюбиться, но главное между нами все-таки не мужчина и женщина, а соавторы», — сказал писательница.

Как утверждает Токарева, жена Данелии стеснялась с ним ходить на светские вечеринки. Она была старше его. Он тоже не любил с ней ходить. «Она давала мне бусы, когда он выходил со мной в свет», — заметила Токарева.

Однажды Георгий Данелия решил жениться на Токаревой. «Он позвонил ночью и сказал, что устал бороться с собой. Сделал мне предложение. С этой минуты ответственность за меня и мою дочь он брал на себя. Время было два часа ночи. Утром он об этом даже не вспомнил. Я поняла, что он просто был пьян», — сказала Виктория Токарева.