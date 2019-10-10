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Покорный муж Токаревой терпел интрижку супруги с Данелией

Супруга режиссёра также была осведомлена о связях легенды на стороне.

Покорный муж Токаревой терпел интрижку супруги с Данелией
Данелия и Токарева не скрывали чувств/globallookpress.com

Писательница Виктория Токарева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что ее супруг Виктор знал об ее романе с режиссёром Георгием Данелией, но молчал. Ему не хотелось потерять супругу.

Виктория Токарева. Фото
Токарева и Данелия не скрывали свой роман/globallookpress.com

«Он чувствовал. Мало того, что он почувствовал. Вся Москва была в курсе дела. Данелия часто вставал в каком-нибудь общественном месте и объявлял: «Я люблю Вику Токареву». При этом он смотрел по сторонам», — вспомнила она.

Как отметила прозаик, они сразу полюбили с Данелией друг друга. «Через неделю после знакомства мы стали любовниками. В него было невозможно не влюбиться, но главное между нами все-таки не мужчина и женщина, а соавторы», — сказал писательница.

Как утверждает Токарева, жена Данелии стеснялась с ним ходить на светские вечеринки. Она была старше его. Он тоже не любил с ней ходить. «Она давала мне бусы, когда он выходил со мной в свет», — заметила Токарева.

Однажды Георгий Данелия решил жениться на Токаревой. «Он позвонил ночью и сказал, что устал бороться с собой. Сделал мне предложение. С этой минуты ответственность за меня и мою дочь он брал на себя. Время было два часа ночи. Утром он об этом даже не вспомнил. Я поняла, что он просто был пьян», — сказала Виктория Токарева.

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Борис КорчевниковВиктория ТокареваГеоргий ДанелияПрограмма "Судьба человека"умер Георгий Данелия
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Покорный муж Токаревой терпел интрижку супруги с Данелией
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