В Сети обсуждают постаревшую внешность Пугачевой без макияжа и фотошопа

В Сети неожиданно всплыл снимок Пугачевой 4-летней давности. На нем папарацци запечатлели Примадонну на прогулке с маленькой Лизой. 70-летняя женщина не была готова к фотосессии, поэтому не позаботилась о макияже.

Как оказалось, настоящее лицо певицы далеко не всем понравилось. Некоторые хейтеры сочли его «ужасным». Впрочем, подобные комментарии можно встретить и у юных красавиц в блогах. Поэтому стоит ли удивляться, что негативщики нашлись и на 70-летнюю Аллу Борисовну, которая, кстати, никогда не скрывала свое натуральное лицо. В ее блоге – множество домашних селфи, которые она сделала с утра, на ночь или сразу после душа.

Пугачева давно научилась любить себя такой, какая есть, и не обращать внимания на завистников.