НОВОСТИ

44-летняя Натали Имбрулья родила первенца от анонимного донора

Певица прибегнула к ЭКО.

44-летняя Натали Имбрулья родила первенца от анонимного донора
Натали Имбрулья/Фото: https://www.instagram.com/p/B1rgFjbnVwx/

44-летняя певица Натали Имбрулья впервые стала мамой. Счастливым событием исполнительница поделилась со своими подписчиками. В Instagram артистка выложила снимок ручки малыша и подписала его: «Добро пожаловать в этот мир. Мое сердце разрывается».

Как стало известно, сына Натали назвала Макс-Валентин, а фамилию дала свою. Кто является отцом мальчика, Натали не рассказала – певица прибегнула к процедуре ЭКО (ею же, по слухам, ранее пользовались Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк). Отцом малыша стал неизвестный донор, певица воспользовалась донорской спермой. Имбрулья решилась на рождение малыша самостоятельно, несмотря на то что медики предупреждали ее о возможных рисках, связанных с беременностью. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Сейчас неизвестно, как чувствует себя малыш и мама.

Поклонники же спешат поздравить Имбрулью с трогательным событием. Они желают малышу здоровья и счастья. «Что за чудесное время вас ждет», «Добро пожаловать в этот мир, маленький ангелочек», — пишут они.

Напомним, о беременности Натальи Имбрульи стало известно в июле. Тогда артистка рассказывала, что продолжала плотно трудиться, несмотря на положение. Сейчас фанаты таланта Натали рассчитывают, что сын станет для нее новым источником вдохновения.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Натали Имбрульяпервенецрождение ребенкаЭКО
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
44-летняя Натали Имбрулья родила первенца от анонимного донора
Интересно?
Поделись с друзьями: