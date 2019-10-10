44-летняя Натали Имбрулья родила первенца от анонимного донора

44-летняя певица Натали Имбрулья впервые стала мамой. Счастливым событием исполнительница поделилась со своими подписчиками. В Instagram артистка выложила снимок ручки малыша и подписала его: «Добро пожаловать в этот мир. Мое сердце разрывается».

Как стало известно, сына Натали назвала Макс-Валентин, а фамилию дала свою. Кто является отцом мальчика, Натали не рассказала – певица прибегнула к процедуре ЭКО (ею же, по слухам, ранее пользовались Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк). Отцом малыша стал неизвестный донор, певица воспользовалась донорской спермой. Имбрулья решилась на рождение малыша самостоятельно, несмотря на то что медики предупреждали ее о возможных рисках, связанных с беременностью. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Сейчас неизвестно, как чувствует себя малыш и мама.

больше по теме 44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору Для известной певицы это будет первый ребенок.

Поклонники же спешат поздравить Имбрулью с трогательным событием. Они желают малышу здоровья и счастья. «Что за чудесное время вас ждет», «Добро пожаловать в этот мир, маленький ангелочек», — пишут они.

Напомним, о беременности Натальи Имбрульи стало известно в июле. Тогда артистка рассказывала, что продолжала плотно трудиться, несмотря на положение. Сейчас фанаты таланта Натали рассчитывают, что сын станет для нее новым источником вдохновения.