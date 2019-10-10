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«Пьяный признавался в любви»: Токарева поведала о бурном романе с Данелией

По словам актрисы, она не решилась уйти из семьи, так как режиссер много пил.

«Пьяный признавался в любви»: Токарева поведала о бурном романе с Данелией
Токарева рассказала о романе с Данелией/http://globallookpress.com

Прозаик Виктория Токарева стала гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своем романе с режиссером Георгием Данелией. Вместе они создали такие картины, как «Джентльмены удачи» и «Мимино».

Георгий Данелия. Фото
У Данелии и Токаревой был роман/globallookpress.com

Как сказала Токарева, она очень приглянулась маме Данелии. Женщина была просто от нее без ума. «Данелия стал моим соавтором. В меня влюбилась его мама. Она — потрясающая женщина. Она меня полюбила, потому что я не пью водку. До этого у него были соавторы – абсолютные алкоголики. Мама у него боялась, что он вообще съедет», — заявила Виктория Токарева.

Любопытно, что писательница на момент знакомства с режиссером была замужем. Да и у Данелии был сын, которому тогда было семь лет. «Он пьяный все время признавался мне в любви, а когда трезвел, то отказывался от своих слов», — заметила она.

Актриса отметила, что влюбилась в Данелию, их роман был бурным, но она не могла уйти из семьи. Да и мать Данелии была против, чтобы сын оставил свою семью. «Я возвращалась домой к мужу и все, что было с Данелией оставляла за дверью. Кроме того, у режиссёра был ряд качеств, которые я не любила. Скажу так, алкоголизм и семья в моем понимании несовместимы», — заметила писательница.

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Тэги:

Борис КорчевниковВиктория ТокареваГеоргий ДанелияПрограмма "Судьба человека"умер Георгий Данелия
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«Пьяный признавался в любви»: Токарева поведала о бурном романе с Данелией
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