Подруга Заворотнюк советует онкобольным представить, что у них грипп

Мария Контэ уверена, что при таком раскладе болезнь не будет вызывать ужаса. Вот только многие ли больные согласятся с ней?

Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк — онкопсихолог Мария Контэ заявила, что больные должны представлять, что у них не рак, а… тяжелая форма гриппа. Тогда, как она уверяет, им будет легче справиться с ужасом, который их охватывает при постановке смертельного диагноза.

Когда-то давно Контэ сама смогла победить болезнь, а теперь учит других, как ей противостоять. Как она сказала, за последние 5-6 лет ей попадались совершенно разные пациенты. Одни брали себя в руки, меняли свое питание. Начинали больше времени уделять на сон.

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Некоторые, наоборот, ели и пили все подряд. Причем, порой выздоравливали. Она считает, что в этом вопросе прямой связи нет. Как утверждает онкопсихолог, важно понять, что жизнь человека не начнется, когда он выздоровеет. Она идет прямо сейчас. Контэ советует наслаждаться каждым днем.

«Это время, когда вы должны быть с близкими и любимыми людьми, осознанно есть, спать, говорить, думать. Иногда последние месяцы жизни бывают намного важнее и интереснее, чем все, что было до диагноза», — заметила Мария Контэ, слова которой приводит «Комсомольская правда».