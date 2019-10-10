НОВОСТИ

Подруга Заворотнюк советует онкобольным представить, что у них грипп

Мария Контэ уверена, что при таком раскладе болезнь не будет вызывать ужаса. Вот только многие ли больные согласятся с ней?

Подруга Заворотнюк советует онкобольным представить, что у них грипп
Подруга Заворотнюк дала совет, как победить рак/http://globallookpress.com

Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк — онкопсихолог Мария Контэ заявила, что больные должны представлять, что у них не рак, а… тяжелая форма гриппа. Тогда, как она уверяет, им будет легче справиться с ужасом, который их охватывает при постановке смертельного диагноза.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Подруга Заворотнюк дала советы онкобольным/http://globallookpress.com

Когда-то давно Контэ сама смогла победить болезнь, а теперь учит других, как ей противостоять. Как она сказала, за последние 5-6 лет ей попадались совершенно разные пациенты. Одни брали себя в руки, меняли свое питание. Начинали больше времени уделять на сон.

Некоторые, наоборот, ели и пили все подряд. Причем, порой выздоравливали. Она считает, что в этом вопросе прямой связи нет. Как утверждает онкопсихолог, важно понять, что жизнь человека не начнется, когда он выздоровеет. Она идет прямо сейчас. Контэ советует наслаждаться каждым днем.

«Это время, когда вы должны быть с близкими и любимыми людьми, осознанно есть, спать, говорить, думать. Иногда последние месяцы жизни бывают намного важнее и интереснее, чем все, что было до диагноза», — заметила Мария Контэ, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиМария Контэ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Подруга Заворотнюк советует онкобольным представить, что у них грипп
Интересно?
Поделись с друзьями: