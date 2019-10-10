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«Невроз закомплексованной бабы»: Миро катком прошлась по Яне Рудковской

Скандальный блогер раскритиковала внешность и поведение продюсера.

«Невроз закомплексованной бабы»: Миро катком прошлась по Яне Рудковской
Яна Рудковская/Фото: https://www.instagram.com/p/B2mtEz1lDvJ/

Лена Миро в свойственной ей форме разобрала по полочкам продюсера Яну Рудковскую. В новом посте девушка заявила, что знаменитость страдает от невроза и закомплексованности, из-за чего выглядит нелепо. Миро отметила, что Яна регулярно поправляет на себе одежду и волосы, что свидетельствует о психологических проблемах.

«Рудковской неуютно в своем теле, и это не скрыть ни под каким платьем. Дорогие, красивые наряды сидят на Яне, как на корове седло, еще больше подчеркивая ее некрасивость и неумение себя принять и, как следствие, себя подать», — резко высказалась Миро.

Блогер акцентировала внимание, что просматривает фотографии, и на них Яна создает для нее впечатление «горничной, надевшей платье хозяйки и присевшей на дорогой диван, пока ее никто не видит». Причиной тому Миро называет неуверенность в себе – мол, от отсутствия собственной важности продюсер перестала быть хозяйкой своего шикарного дома и собственной жизни.

Отметим, что Миро не в первый раз набрасывается на Рудковскую с критикой. Ранее она заявила, что продюсер выглядит «слишком дешево».

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критикаЛена МироРудковская новостиЯна Рудковская
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«Невроз закомплексованной бабы»: Миро катком прошлась по Яне Рудковской
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