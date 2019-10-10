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Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект

Николаю Добрынину не нравится ни персонаж, ни сценарий.

Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
Николай Добрынин. Фото: globalloopress.com

Популярный среди телезрителей сериал «Сваты» лишается одного из своих полюбившихся героев. О своем желании уйти из проекта заявил исполнитель роли Митяя актер Николай Добрынин.

Как сообщает издание VistaNews, артисту надоело, что над его героем, который представляет собой обычного алкоголика, подкаблучника, глупца, смеются. А сценарий и вовсе – издевательский. Кстати, ранее стало известно о том, что из сериала ушел Анатолий Васильев, исполнявший роль Анатолия Ковалева.

Напомним, еще в марте Николай Добрынин на своей странице в социальной сети Instagram анонсировал выход на телеэкраны очередного, седьмого по счету сезона юмористической саги. Кстати, первые серии сериала телезрители увидели больше 10 лет назад, в 2008 году. С тех пор, не прекращая, фильм показывали вплоть до 2012 года. Приостановили же съемки только после того, как отношения Украины и России испортились.

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Тэги:

актерАнатолий ВасильевНиколай ДобрынинСериал "Сваты"
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Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
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