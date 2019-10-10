«Третий после Бога»: Эрика Герцег высказалась об отношениях с Меладзе

Группа «ВИА Гра» вновь готова удивить своих старых и новых поклонников. Недавно в ней изменился состав и девушки записали новую песню. Как солистки взаимодействуют со своим продюсером, они рассказали Teleprogramma.pro.

Поклонники Эрики Герцег могут выдохнуть с облегчением, венгерка с чарующим акцентом по-прежнему в составе «ВИА Гры». Новенькие – Ульяна Синецкая и Ольга Меганская. Девушки уже подружились и панируют сохранить теплые отношения надолго.

Первый клип, которые они выпустили в обновленном составе, называется «ЛюБоль». Слово состоит из двух составляющих: любовь и боль. Песню написал Константин Меладзе, девушки в восторге от нее, как и от самого продюсера и композитора группы.

Очень эмоционально о нем высказалась Эрика: «Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и Бога». Девушка рассказала, что очень уважает его и испытывает огромную благодарность за то, что он дает ей возможность заниматься любимым делом.

Ольга заметила, что, хотя Меладзе и очень серьезный человек, он не против пошутить со своими подопечными. Ульяна поведала, что Константина сложно назвать руководителем, он для солисток группы скорее творческий наставник.