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«Третий после Бога»: Эрика Герцег высказалась об отношениях с Меладзе

Недавно состав легендарной группы "ВИА Гра" обновился.

«Третий после Бога»: Эрика Герцег высказалась об отношениях с Меладзе
"ВИА Гра". Фото: пресс-служба группы

Группа «ВИА Гра» вновь готова удивить своих старых и новых поклонников. Недавно в ней изменился состав и девушки записали новую песню. Как солистки взаимодействуют со своим продюсером, они рассказали Teleprogramma.pro.

Поклонники Эрики Герцег могут выдохнуть с облегчением, венгерка с чарующим акцентом по-прежнему в составе «ВИА Гры». Новенькие – Ульяна Синецкая и Ольга Меганская. Девушки уже подружились и панируют сохранить теплые отношения надолго.

Первый клип, которые они выпустили в обновленном составе, называется «ЛюБоль». Слово состоит из двух составляющих: любовь и боль. Песню написал Константин Меладзе, девушки в восторге от нее, как и от самого продюсера и композитора группы.

Очень эмоционально о нем высказалась Эрика: «Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и Бога». Девушка рассказала, что очень уважает его и испытывает огромную благодарность за то, что он дает ей возможность заниматься любимым делом.

Ольга заметила, что, хотя Меладзе и очень серьезный человек, он не против пошутить со своими подопечными. Ульяна поведала, что Константина сложно назвать руководителем, он для солисток группы скорее творческий наставник.

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«Третий после Бога»: Эрика Герцег высказалась об отношениях с Меладзе
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