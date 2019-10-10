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Средняя дочь Эммануила Виторгана стала похожа на экс-супруга Собчак

По словам знаменитого актера, Этель — просто копия Максима.

Средняя дочь Эммануила Виторгана стала похожа на экс-супруга Собчак
Дочь Виторгана похожа на его сына/http://globallookpress.com

Актер Эммануил Виторган заявил, что его средняя дочь Этель как две капли воды похожа на его единственного сына Максима, бывшего мужа светской львицы Ксении Собчак. При этом он утверждает, что его младшая дочь Клара, которая родилась в августе 2019 года, похожа на него.

Эммануил Виторган с женой. Фото
Дочь Виторгана похожа на его сына/globallookpress.com

«Но она еще совсем же маленькая. Про Этельку тоже говорили, что она похожа на меня. А теперь – вылитый Максим», — заметил Эммануил Виторган.

Актер также отметил, что им с женой удалось найти хорошую няню. Она родом из Украины. При этом женщина прекрасно знает иностранные языки. Виторган заметил, что хочет, чтобы его дочери с ранних лет выучили английский, чтобы могли спокойно путешествовать по миру.

Также актер опроверг слухи, что он с женой планирует уехать жить из страны. Как сказал Эммануил Виторган, он бы давно мог это сделать, но не планирует. Ему хорошо в России, где он вырос и где родились его замечательные дочки, сообщает «Собеседник».

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Средняя дочь Эммануила Виторгана стала похожа на экс-супруга Собчак
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