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79-летний Эммануил Виторган намерен еще раз стать отцом

Актер, которому в декабре исполнится 80 лет, хочет еще раз стать отцом.

79-летний Эммануил Виторган намерен еще раз стать отцом
Виторган хочет, чтобы жена еще подарила ему детей/http://globallookpress.com

Актер Эммануил Виторган, которому сейчас 79 лет и который за последние полтора года дважды стал отцом, заявил, что мечтает о пополнении в семействе. «Конечно, если создастся такая ситуация, безусловно. Продолжение, вообще, должно быть – это замечательно», — заявил актер, но заметил, что окончательное решение в этом вопросе должна принять его супруга Ирина Млодик, которая на 22 года его младше.

Эммануил Виторган с женой. Фото
Виторган хочет еще детей/globallookpress.com

Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки. Вместе с женой Виторган не отходит от девочки и все время спрашивает ее, когда она уже заговорит.

А вот с памперсами пожилому актеру тяжело справляться. Он боится причинить малышкам вред. Зато на руках он готов носить их бесконечно. Актер призвал всех, у кого есть такая возможность, рожать детей.

Как сказал Виторган, ему даже не хочется играть на сцене. Все свободное время он хочет посвящать детям, сообщает «Собеседник».

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Ирина МлодикЭммануил ВиторганЭтель Виторган
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79-летний Эммануил Виторган намерен еще раз стать отцом
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