79-летний Эммануил Виторган намерен еще раз стать отцом

Актер, которому в декабре исполнится 80 лет, хочет еще раз стать отцом.

Актер Эммануил Виторган, которому сейчас 79 лет и который за последние полтора года дважды стал отцом, заявил, что мечтает о пополнении в семействе. «Конечно, если создастся такая ситуация, безусловно. Продолжение, вообще, должно быть – это замечательно», — заявил актер, но заметил, что окончательное решение в этом вопросе должна принять его супруга Ирина Млодик, которая на 22 года его младше.

Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки. Вместе с женой Виторган не отходит от девочки и все время спрашивает ее, когда она уже заговорит.

А вот с памперсами пожилому актеру тяжело справляться. Он боится причинить малышкам вред. Зато на руках он готов носить их бесконечно. Актер призвал всех, у кого есть такая возможность, рожать детей.

Как сказал Виторган, ему даже не хочется играть на сцене. Все свободное время он хочет посвящать детям, сообщает «Собеседник».