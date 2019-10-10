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«Случившееся — поклеп»: близкие отказались верить в наркозависимость Бочкаревой

Фотограф Екатерина Рашкевич считает актрису спокойным, адекватным человеком.

«Случившееся — поклеп»: близкие отказались верить в наркозависимость Бочкаревой
Наталья Бочкарева. Фото Global look press

Близкие Натальи Бочкаревой, несмотря на вроде бы очевидные факты, не желают признавать наркозависимость актрисы. Фотограф Екатерина Рашкевич рассказала «МК», то отлично знала артистку и никогда не замечала в ее поведении ничего странного.

По словам Екатерины, Наталья всегда вела себя адекватно, ни на секунду не вызывая подозрений в том, что принимает запрещенные препараты. Единственная зависимость Бочкаревой – это курение. Однако и здесь она постаралась перейти на более облегченный вариант – электронные сигареты.

Рашкевич прокомментировала и ролик с задержанием Бочкаревой, который сейчас легко найти на просторах Сети.

«Там я увидела растерянную Наталью — такое поведение не характерно для нее. Посудите сами, если бы она была наркоманкой, то сориентировалась сразу, как себя вести. Она казалась напуганной», — сказала девушка.

Как говорит Екатерина, все близкие и друзья Бочкаревой убеждены, что актриса не могла принимать наркотики. «Мы общались с Натальей. Она сказала, чтобы мы не беспокоились, с ней все в порядке. Добавила, что все случившееся — поклеп», — рассказала приятельница звезды. Бочкарева заверила ее, что вскоре проблема с ней каким-то образом утрясется.

Напомним, ранее мы писали, как с Натальей Бочкаревой разорвал контракт институт Жириновского, в котором артистка арендовала помещение для своей школы актерского мастерства. Заведение не стало ждать итогов следствия и предпочло прекратить отношения с актрисой, чья репутация оказалась подмоченной.

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«Случившееся — поклеп»: близкие отказались верить в наркозависимость Бочкаревой
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