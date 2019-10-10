«Случившееся — поклеп»: близкие отказались верить в наркозависимость Бочкаревой

Близкие Натальи Бочкаревой, несмотря на вроде бы очевидные факты, не желают признавать наркозависимость актрисы. Фотограф Екатерина Рашкевич рассказала «МК», то отлично знала артистку и никогда не замечала в ее поведении ничего странного.

По словам Екатерины, Наталья всегда вела себя адекватно, ни на секунду не вызывая подозрений в том, что принимает запрещенные препараты. Единственная зависимость Бочкаревой – это курение. Однако и здесь она постаралась перейти на более облегченный вариант – электронные сигареты.

Рашкевич прокомментировала и ролик с задержанием Бочкаревой, который сейчас легко найти на просторах Сети.

«Там я увидела растерянную Наталью — такое поведение не характерно для нее. Посудите сами, если бы она была наркоманкой, то сориентировалась сразу, как себя вести. Она казалась напуганной», — сказала девушка.

Как говорит Екатерина, все близкие и друзья Бочкаревой убеждены, что актриса не могла принимать наркотики. «Мы общались с Натальей. Она сказала, чтобы мы не беспокоились, с ней все в порядке. Добавила, что все случившееся — поклеп», — рассказала приятельница звезды. Бочкарева заверила ее, что вскоре проблема с ней каким-то образом утрясется.

Напомним, ранее мы писали, как с Натальей Бочкаревой разорвал контракт институт Жириновского, в котором артистка арендовала помещение для своей школы актерского мастерства. Заведение не стало ждать итогов следствия и предпочло прекратить отношения с актрисой, чья репутация оказалась подмоченной.