Кирющенко сравнил журналистов с шакалами, взрывающими мозг родным Заворотнюк

Один из создателей сериала «Моя прекрасная няня» очень нервно отреагировал на вопросы об актрисе.

Режиссер и актер Алексей Кирющенко сравнил журналистов, которые хотят получить информацию о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, с шакалами. Именно он много лет назад стоял у истоков создания сериала «Моя прекрасная няня», где звезда сыграла главную роль, которая и принесла ей широкую известность. С прессой режиссер общается сегодня очень неохотно.

Как сказал Кирющенко, журналисты напоминают ему мракобесов. Он еще раз попросил прессу не лезть в семью актрисы. Когда придет время они сами прольют свет, что с ней происходит, пока же от них надо просто отстать.

При этом режиссер заверил, что у него очень легкая рука. Если расспросы не прекратятся, то он пожелает журналистам такой же судьбы, как у звезды сериала «Моя прекрасная няня». По поводу ответов на вопросы об Анастасии Заворотнюк он посоветовал обратиться в сатанинскую церковь. Кроме того, журналистам он посоветовал задуматься о смене работы.

«Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен!» — сказал, как отрезал, Алексей Кирющенко, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Отметим, что в деревне Крекшино, где проживает звезда, все жители осведомлены о ее проблемах со здоровьем. При этом многие жители в эти дни ходят в церковь, где молятся о здоровье любимой актрисы. Многие отмечают, что ее семья всегда жила от простых жителей обособленно и в контакт предпочитала не вступать.