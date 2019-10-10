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После наркоскандала с Бочкаревой разорвали контракт в институте Жириновского

Актриса арендовала в учреждении помещение для занятий с одаренными детьми.

После наркоскандала с Бочкаревой разорвали контракт в институте Жириновского
Наталья Бочкарева. Фото КП/ Борис Кудрявов

Наталья Бочкарева продолжает пожинать плоды наркотического скандала. Напомним, на звезду сериала «Счастливы вместе» заведено уголовное дело по подозрению в хранении запрещенных законом веществ.

Всего месяц назад Наталья основала школу актерского мастерства для одаренных детей, арендовав помещение в Институте мировых цивилизаций Владимира Жириновского. Как пишет МК, это было давней мечтой актрисы, которую она наконец осуществила. Однако противоречия с законом свели чаяния Бочкаревой на нет.

Руководство заведения, как только узнало о ее задержании, предпочло разорвать контракт об аренде и распрощаться с Натальей без выяснения окончательных причин и лишних разговоров. Как сообщают очевидцы, представители актрисы достаточно быстро вынесли из института ее вещи.

Известно, что далеко не все дети были оповещены о закрытии актерской школы Бочкаревой в заведении. Возможно, что звезда откроет свои курсы в другом месте, в районе Павелецкой.

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После наркоскандала с Бочкаревой разорвали контракт в институте Жириновского
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