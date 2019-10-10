Мать Заворотнюк посетила дочь в больнице

Мать Анастасии Заворотнюк посетила больную дочь в специализированной клинике, сообщает РЕН ТВ. Родительница навещает звезду каждый день, принося ей необходимые продукты питания.

больше по теме Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов В течение этого времени возможно остановить парализацию при раке.

По сообщению телеканала, актриса находится в реабилитационном центре, рядом ней постоянно присутствует кто-то из родных. Такие сведения телеканалу предоставили очевидцы, которые замечали актрису и ее близких в больнице. Официальных данных о состоянии любимицы публики до сих пор не поступало. Родственники и представители звезды отказываются от комментариев.

Между тем, ранее в СМИ поступала информация, что у Анастасии якобы началась раковая парализация. При таком диагнозе, констатируют врачи, необходимо оказать экстренную помощь, если паралич не остановить в течение двух суток, процесс уже станет необратимым. И речи о реабилитации быть не может, возможно оказание исключительно паллиативной помощи.