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Мать Заворотнюк посетила дочь в больнице

Родные постоянно находятся возле страдающей родственницы.

Мать Заворотнюк посетила дочь в больнице
Анастасия Заворотнюк. Фото: КП Анатолий Жданов

Мать Анастасии Заворотнюк посетила больную дочь в специализированной клинике, сообщает РЕН ТВ. Родительница навещает звезду каждый день, принося ей необходимые продукты питания.

По сообщению телеканала, актриса находится в реабилитационном центре, рядом ней постоянно присутствует кто-то из родных. Такие сведения телеканалу предоставили очевидцы, которые замечали актрису и ее близких в больнице. Официальных данных о состоянии любимицы публики до сих пор не поступало. Родственники и представители звезды отказываются от комментариев.

Между тем, ранее в СМИ поступала информация, что у Анастасии якобы началась раковая парализация. При таком диагнозе, констатируют врачи, необходимо оказать экстренную помощь, если паралич не остановить в течение двух суток, процесс уже станет необратимым. И речи о реабилитации быть не может, возможно оказание исключительно паллиативной помощи.

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Мать Заворотнюк посетила дочь в больнице
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