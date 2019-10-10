Сергей Лазарев получил премию «Платиновый микрофон»

Наделавший недавно большой переполох сообщением о рождении дочери Сергей Лазарев, снова заставил заговорить о себе в превосходных степенях. Артист был одним из номинантов на престижную премию «Радиомания-2019» и получил-таки награду.

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Об этом певец рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. По словам звезды, его наградили за композицию «Шепотом». Она попала в топ-10 самых ротируемых песен за год. Музыкант поблагодарил всех, кто был причастен к созданию хита.

«Спасибо, дальше – больше», — пообещал Сергей.

Напомним, накануне артист по-настоящему растрогал своих подписчиков и поклонников, поделившись кадрами видео, на котором он и его сын купаются в бассейне.