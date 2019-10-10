Российская поэтесса назвала свадьбу Собчак и Богомолова «балом Сатаны»

Почти месяц прошел с тех пор, как режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сыграли свою свадьбу, которая в обществе была воспринята крайне неоднозначно. Больше всего разговоров, конечно, вызвала поездка молодоженов в ЗАГС на катафалке и танец невесты.

О событии по-разному высказывались многие российские знаменитости, а накануне на своей странице во «ВКонтакте» стихотворение, посвященное свадьбе, опубликовала поэтесса Юнна Мориц.

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«Пускай на свадьбу едут в катафалке/Два экспоната, чьи фантазии так жалки,/Пускай на этой погребальной колеснице/Они лобзаются — до боли в пояснице,/… /Но для чего по телеящикам страны/Все время крутятся такие звездуны? /А для того, чтоб видела страна,/Что бал в России правит сатана!» — написала она.

Кроме того, Юнна призналась, что особенно ее раздражает и гневит тот факт, что на банкет Собчак и Богомолов потратили 16 миллионов рублей.

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Напомним, и для режиссера, и для светской львицы это второй брак. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, которую он, кстати, приглашал на вторую свою свадьбу. А Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. Его на торжество Собчак приглашать не стала, но первый муж, похоже, в обиде не был.