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Видео с принцем Гарри и Эдом Шираном «взорвало» Instаgram

За полчаса ролик рыжих красавцев посмотрело полмиллиона человек.

Видео с принцем Гарри и Эдом Шираном «взорвало» Instаgram
Принц Гарри. Фото: WWW.INSTAGRAM.COM/SUSSEXROYAL/

На официальной странице принца Гарри и Меган Маркл появился крайне интригующий ролик, главными героями которого стали сам, собственно, принц и мегазвезда, певец Эд Ширан. Видео было снято явно в не в Виндзорском дворец. Это обычный дом в центре Лондона.

На кадрах Эд стучится в простую дверь с белой рамой и стеклянными панелями. А на дверной звонок остроумно установлена мелодия «Боже, храни королеву».

«Эй, приятель, как ты?» — говорит Эд, пожимая руку Гарри, на что принц отвечает: «Эй, приятель, рад тебя видеть».

«Это как смотреть в зеркало», — шутит рыжий Гарри, глядя на такого Ширана. Оба, к слову, одеты в сере поло.

«Вы не возражаете, если я принесу камеры?» — спрашивает автор хита «Shape of You». На что Гарри отвечает: «Конечно, заходите».

В подписи к видео отмечается, что полностью узнать о событии и совместном сотрудничестве представителя королевской семьи и известного певца можно будет узнать уже 10 октября. Также сообщается о том, что необычная коллаборация посвящена Всемирного дня осведомленности о психическом здоровье. Кстати, всего за полчаса ролик посмотрели больше 500 тысяч пользователей Сети.

Напомним, не так давно Гарри и Меган вернулись из длительной и весьма плодотворной поездки по Африке. Уже вернувшись домой, супруги поделились видео о своем африканском туре.

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Тэги:

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Видео с принцем Гарри и Эдом Шираном «взорвало» Instаgram
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