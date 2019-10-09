Преступление года: в Подмосковье неизвестные украли… мост!

Подмосковные грабители решили не мелочиться и украли на металлолом… мост! Инцидент произошел в поселке Деденево Дмитровского района, в 40 километрах от Москвы.

Похитители решили провернуть преступление в утренний час-пик, когда люди шли на работу. Самым любопытным объяснили, что переход через реку пришел в негодность и уже через три дня установят новый, модный.

Но ни хрустального моста, ни обычного до сих пор так и не появилось.

Для местных жителей это событие стало большой неожиданностью, это была самая короткая дорога к железнодорожной станции. Люди написали заявление в полицию и обратились за помощью в администрацию района, передает Teleprogramma.pro.