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Преступление года: в Подмосковье неизвестные украли… мост!

Инцидент произошел в 40 км от МКАД

Преступление года: в Подмосковье неизвестные украли… мост!
Фото: Teleprogramma.pro

Подмосковные грабители решили не мелочиться и украли на металлолом… мост! Инцидент произошел в поселке Деденево Дмитровского района, в 40 километрах от Москвы.

Фото: Teleprogramma.pro

Похитители решили провернуть преступление в утренний час-пик, когда люди шли на работу. Самым любопытным объяснили, что переход через реку пришел в негодность и уже через три дня установят новый, модный.

Но ни хрустального моста, ни обычного до сих пор так и не появилось.

Для местных жителей это событие стало большой неожиданностью, это была самая короткая дорога к железнодорожной станции. Люди написали заявление в полицию и обратились за помощью в администрацию района, передает Teleprogramma.pro.

Фото: Teleprogramma.pro
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Преступление года: в Подмосковье неизвестные украли… мост!
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