В новом клипе девушки из «ВИА Гры» станцевали на заводе

9 октября Константин Меладзе представил новый клип группы «ВИА Гра». В видео на песню «ЛюбоЛь», слова и музыку которой написал сам композитор, нынешний состав коллектива танцует на автомобильном заводе на фоне трансформаторов, проводов и труб. Девушки мелькают то в рабочих робах, то в роскошных вечерних нарядах.

Напомним, уже год состав «ВИА Гры» следующий: Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая, которая пришла на место Анастасии Кожевниковой. А певица Вера Брежнева из «золотого состава» группы пиарит клип на своей странице в Instagram.

«У нас огненная премьера», — написала супруга Константина Меладзе, опубликовав отрывок из видео.

Кстати, недавно еще одной бывшей солистке группы Альбине Джанабаевой задали вопрос о нынешнем составе. Та предпочла промолчать и не выразила своего мнения о молодых певицах.

Понравился вам новый клип группы?