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Картину Айвазовского из коллекции Петросяна оценили в миллион долларов

Это только один экспонат из большого собрания юмориста.

Картину Айвазовского из коллекции Петросяна оценили в миллион долларов
Коллекция картин, которыми владеет Евгений Петросян, оценивается в десятки миллионов долларов ФОТО: Global Look Press

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально уже прошел, но экс-супруги никак не могут поделить имущество. Сейчас споры ведутся вокруг дорогостоящей коллекции из предметов искусства, старинных книг и других ценных экспонатов.

По решению суда, сейчас коллекция находится в квартире у Елены Степаненко. Среди картин можно увидеть полотна Айвазовского «На море в лунную ночь», работы Малевича, Кандинского.

Подлинность работы Айвазовского была подтверждена экспертами. После заключения стало понятно, что речь идет о дорогих предметах искусства.

Например, «На море в лунную ночь» эксперты оценили в шедевр в один миллион долларов и это только стартовая цена. Скорее всего, если работу выставить на аукцион, то ее стоимость возрастет в разы.

Сам Евгений Ваганович не уточняет, во сколько ему обошлось полотно. Он неохотно говорит о своей коллекции и еще во время бракоразводного процесса предлагал Елене Степаненко забрать все, что она лично приобретала для общего собрания — это несколько картин.

Источники, вхожие в окружение комика, признаются, что коллекция экс-супругов впечатляет.

«Подлинник Кандинского… полмиллиона долларов. Работы Поленова, Матисса, Цадкина», — сообщил изданию  KP.RU источник.

Помимо книг, Евгений Петросян большой любитель антикварных изданий. Говорят, он владеет редкими сборниками анекдотов 19- начала 20 века, а настоящая жемчужина — «Энциклопедия весельчака», издававшаяся в Петербурге в 70-х годах 19 века, — сообщает сайт Радио «КП».

 

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Евгений ПетросянЕлена Степаненко
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Картину Айвазовского из коллекции Петросяна оценили в миллион долларов
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