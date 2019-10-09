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В Кремле отреагировали на стих Шнурова про отдых президента в тайге

Музыкант опубликовал стихотворение об осеннем отдыхе в социальной сети.

В Кремле отреагировали на стих Шнурова про отдых президента в тайге
Дмитрий Песков ответил на вопрос о стихотворении Шнурова. Фото: Komsomolskaya Pravda

9 октября эпатажный рокер Сергей Шнуров опубликовал в Instagram очередное стихотворение. Музыкант посвятил его осени и на фотографии к своим строкам предстал с удочкой на фоне осеннего пейзажа. Однако, наличие в рифмованном произведении фамилии министра обороны и сотрудников ФСО намекает на то, что поэт рассказывает не о собственном времяпрепровождении, а об отдыхе президента России.

Напомним, 7 числа Владимиру Путину исполнилось 67 лет, и день рождения глава государства провел в сибирских горах, где собирал грибы и наслаждался природой в компании Сергея Шойгу.

После публикации стихотворения журналисты решили узнать, как на него отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, но коротко.

«Поэт имеет право на свое видение…» — цитирует его «Газета.Ru».

Добавим, что Путина поздравили многие звезды российской эстрады. Каждый на свой манер, но артисты желали главе государства здоровья и терпения.

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В Кремле отреагировали на стих Шнурова про отдых президента в тайге
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