«Кто это»: Масляков прокомментировал слова Сабурова о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков не смог промолчать, услышав обвинения в поборах, которые существуют на КВН.

Про обратную сторону игр рассказал экс-участник клуба Нурлан Сабуров. Комик поделился, что раньше с участников собирались деньги перед тем, как их допускали до игр. Эти высказывания задели Маслякова.

«Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — выразил возмущение президент Международного союза КВН.

больше по теме Комик Нурлан Сабуров рассказал Дудю о поборах в КВН Бывший участник игр указал на высокие сборы, которые приходится оплачивать участникам.

Все обвинения были отвергнуты, а про самого Сабурова Масляков уточнил несколько моментов:

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет?» — приводит его слова агентство «Говорит Москва».

Аналогичную позицию высказал еще один авторитетный участник клуба Юлий Гусман, он заверил, что никогда не сталкивался с подобным.

Откровения Нурлана Сабурова прозвучали в интервью Юрию Дудю. Стендап-комик заявил, что «чем выше лига, тем больше денег».