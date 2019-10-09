НОВОСТИ

«Кто это»: Масляков прокомментировал слова Сабурова о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН был удивлен, услышав подобные обвинения.

«Кто это»: Масляков прокомментировал слова Сабурова о поборах в КВН
Александр Масляков возмутился новостями о поборах в КВН ФОТО: Global Look Press

Президент Международного союза КВН Александр Масляков не смог промолчать, услышав обвинения в поборах, которые существуют на КВН.

Про обратную сторону игр рассказал экс-участник клуба Нурлан Сабуров. Комик поделился, что раньше с участников собирались деньги перед тем, как их допускали до игр. Эти высказывания задели Маслякова.

«Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — выразил возмущение президент Международного союза КВН.

Все обвинения были отвергнуты, а про самого Сабурова Масляков уточнил несколько моментов:

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет?» — приводит его слова агентство «Говорит Москва».

Аналогичную позицию высказал еще один авторитетный участник клуба Юлий Гусман, он заверил, что никогда не сталкивался с подобным.

Откровения Нурлана Сабурова прозвучали в интервью Юрию Дудю. Стендап-комик заявил, что «чем выше лига, тем больше денег».

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МасляковКВННурлан СабуровЮлий Гусман
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кто это»: Масляков прокомментировал слова Сабурова о поборах в КВН
Интересно?
Поделись с друзьями: