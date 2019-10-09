Стало известно, кто сыграет Пугачеву в фильме про Началову

Продюсер картины не смог договориться с родственниками Юлии о правах на использование ее имени.

В настоящее время о певице Юлии Началовой снимают сразу два фильма. Над одной картиной работает «Первый канал» (это будет сериал), над второй – продюсер Андрей Загорский, который создает полнометражный фильм.

В первом случае родители Юлии пошли на уступки и позволили использовать имя певицы и ее песни. Загорскому же они сказали категорическое «нет». Героиню этого фильма будут звать Юлия Качалова. В основу картины ляжет история провинциальной девушки, которая самостоятельно добилась успеха.

Продюсер заявил ФАН, что все актеры фильма будут максимально похожи на своих героев и приоткрыл завесу тайны над одной из них – Аллой Пугачевой. Примадонну сыграет ее сценический двойник Мирабелла Стрельцова, участница программы «Минута славы».