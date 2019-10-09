Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов

В течение этого времени возможно остановить парализацию при раке.

Неутешительный прогноз дал врач-онколог Анастасии Заворотнюк, которая по сообщениям СМИ выписалась из больницы после безуспешного лечения рака. Напомним, актрису якобы парализовало и ее отправили на реабилитацию в другую клинику.

Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала порталу Teleprogramma.pro, что при раковой парализации каждая минута — на счету, спасение должно происходить крайне оператино.

«Действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все—таки случилась, то ему можно назначить только паллиативную помощь», — сказал врач.

В этом случае ни о какой реабилитации и речи быть не может. Паллиативная помощь – это лишь снятие болевых симптомов, возможность уйти человеку с наименьшими страданиями.

Этот период может продолжаться по-разному, в зависимости от тяжести заболевания. У страдающих от онкологии он может длиться месяц, а может и год.

Родные Анастасии Заворотнюк до сих пор никак не прокомментировали ее состояние. Все, что появляется в СМИ в настоящий момент об артистке – это рассказы очевидцев без официального подтверждения информации. Дочь актрисы Анна, на фоне слухов об ухудшении состояния матери, стала почему-то проявлять активность в Сети, публикуя в личном блоге бьюти-посты. Допустив несколько комментариев, она в итоге закрыла их.