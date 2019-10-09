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70-летняя Пугачева сразила публику фигурой в «рваных» джинсах-скини

Примадонна не скрывает: из-за строгой диеты она вынуждена обходить стороной фуршеты и банкеты.

70-летняя Пугачева сразила публику фигурой в «рваных» джинсах-скини
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Алла Борисовна тщательно следит за своим рационом. По словам Примадонны, она ограничивает себя в еде не только из-за строгих диет, но и высокого уровня сахара в крови. Знаменитость уже не раз жаловалась репортерам на диабет. Вместо вредной пищи, фастфуда, консервантов и алкоголя — возлюбленная шоумена Максима Галкина — лакомиться овощными супами и рыбой на пару. Артистка призналась: она мечтает увидеть, какими станут ее шестилетние близнецы Гарри и Лиза, когда вырастут. Пугачева намерена вести здоровый образ жизни.

К слову, в одном из фан-аккаунтов в Instagram появилось фото Примадонны отечественной эстрады. В кадре Алла Борисовна позировала в трендовых «рваных» джинсах-скинни из состаренного денима, черной блузе и утепленном пальто той же цветовой гаммы. Свой образ Пугачева дополнила серебристыми кедами на шнуровке, скрыв глаза за солнезащитными очками.

Напомним, что певица вместе с 48-летней Кристиной Орбакайте побывала на вечеринке близкой подруги. Еще 4 октября свое 82-летие отпраздновала Алина Редель. Светская львица угощала почетных гостей, среди которых, к слову, присутствовала и супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина — тортом в форме сумочки.

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Алла Пугачевадети звездЗвездные детиМаксим Галкин
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70-летняя Пугачева сразила публику фигурой в «рваных» джинсах-скини
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