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Топ-менеджер крупной компании выпал из окна своего коттеджа на Рублевке

Сейчас мужчина в реанимации.

Топ-менеджер крупной компании выпал из окна своего коттеджа на Рублевке
Топ-менеджер "Вертолетов России" впал из окна ФОТО: http://www.russianhelicopters.aero

В подмосковной Рублевке произошло ЧП. Из окна коттеджа, который принадлежит заместителю гендиректора холдинга крупной российской компании, выпал мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, а стражи порядка решили провести проверку, тем более,  на больничной койке оказался сам топ-менеджер организации, входящей в госкорпорацию «Ростех».

В полицейских кругах заверяют, что история никаких криминальных оттенков не имеет, а все произошедшее чистая случайность. В субботу, 5 октября, хозяин находился в своем загородном доме. По каким-то причинам Чечин потерял равновесие и упал в оконный проем второго этажа.

Супруга топ-менеджера услышала шум и выбежала на улицу. Мужа она нашла рядом со строением и сразу же вызвала скорую помощь. Сейчас пострадавший в реанимации, у него диагностировали перелом черепа и другие травмы, — сообщает «Комсомольская правда».

Пока официальных причин, по которым могло произойти несчастье, не называется, но в интернете можно найти сведения, которые передают источники. Якобы мужчина был навеселе и пытался сфотографировать белку.

Эти пояснения в пресс-службе компании называют домыслами и фантазией, но сам факт происшествия не отрицают. С Игорем Чечиковым действительно произошел несчастный случай в нерабочее время и сейчас он на больничном.

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Андрей Апполонов-ГригорьевВертолеты РоссииИгорь Чечиковпроисшествия
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Топ-менеджер крупной компании выпал из окна своего коттеджа на Рублевке
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