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«Александра» из «Москвы слезам не верит» спасает мужа от тяжелой формы гастрита

Уже год Наталья Вавилова поддерживает Самвела Гаспарова.

«Александра» из «Москвы слезам не верит» спасает мужа от тяжелой формы гастрита
Наталья Вавилова в роли Александы. Фильм "Москва слезам не верит", стоп-кадр

Актриса Наталья Вавилова, сыгравшая Александру в фильме «Москва слезам не верит», давно не появляется на публике и ведет тихую семейную жизнь. О работе в кино – и речи нет. Оказалось, что звезда 80-х уже год ухаживает за больным мужем режиссером Самвелом Гаспаровым.

Супруг страдает тяжелой формой гастрита, а несколько недель назад у него начались осложнения. Об этом «СтарХиту» рассказала приятельница Вавиловой по имени Светлана. Она подчеркнула, что Гаспарову уже 81 год, в этом возрасте организм нередко начинает преподносить неприятные сюрпризы.

Известно, что супруги продали свой дом на Рублевке какому-то сирийцу и переехали в квартиру на юго-западе Москвы. За элитную недвижимость чета выручила около 40 млн рублей, поведал друг семьи Вилли Хштоян. По его словам, Вавилова не унывает, поддерживает мужа во всем и занимается домом. Приятель предположил, что актриса постоянно отказывается от интервью по банальной причине – ей просто рассказать нечего, поскольку она давно ведет жизнь обычной домохозяйки.

Напомним, актриса на взлете оглушительной популярности упала с лошади и повредила себе позвоночник. Произошло это во время съемок фильма «Николай Подвойский» в 1986 году. После того, как Наталья встала на ноги, она решила больше не возвращаться в кино из-за здоровья и обиды на кинематограф. Актрисе пообещали, что дождутся ее выздоровления и продолжат с ней съемки «Николая Подвойского». Но на ее место подобрали другую артистку.

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Москва слезам не веритНаталья ВавиловаФильм "Москва слезам не верит"
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«Александра» из «Москвы слезам не верит» спасает мужа от тяжелой формы гастрита
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