«Александра» из «Москвы слезам не верит» спасает мужа от тяжелой формы гастрита

Актриса Наталья Вавилова, сыгравшая Александру в фильме «Москва слезам не верит», давно не появляется на публике и ведет тихую семейную жизнь. О работе в кино – и речи нет. Оказалось, что звезда 80-х уже год ухаживает за больным мужем режиссером Самвелом Гаспаровым.

Супруг страдает тяжелой формой гастрита, а несколько недель назад у него начались осложнения. Об этом «СтарХиту» рассказала приятельница Вавиловой по имени Светлана. Она подчеркнула, что Гаспарову уже 81 год, в этом возрасте организм нередко начинает преподносить неприятные сюрпризы.

Известно, что супруги продали свой дом на Рублевке какому-то сирийцу и переехали в квартиру на юго-западе Москвы. За элитную недвижимость чета выручила около 40 млн рублей, поведал друг семьи Вилли Хштоян. По его словам, Вавилова не унывает, поддерживает мужа во всем и занимается домом. Приятель предположил, что актриса постоянно отказывается от интервью по банальной причине – ей просто рассказать нечего, поскольку она давно ведет жизнь обычной домохозяйки.

Напомним, актриса на взлете оглушительной популярности упала с лошади и повредила себе позвоночник. Произошло это во время съемок фильма «Николай Подвойский» в 1986 году. После того, как Наталья встала на ноги, она решила больше не возвращаться в кино из-за здоровья и обиды на кинематограф. Актрисе пообещали, что дождутся ее выздоровления и продолжат с ней съемки «Николая Подвойского». Но на ее место подобрали другую артистку.