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Новинки от Xiaomi: смартфон, фен и два чемодана

На российском рынке появился Redmi Note 8 Pro

Новинки от Xiaomi: смартфон, фен и два чемодана
Источник : официальный сайт

Redmi Note 8 Pro — новый смартфон среднего ценового сегмента. Это первый аппарат в линейке Xiaomi, оснащённый 64 Мпикс камерой и четырьмя фотомодулями. Рекомендованная розничная цена новинки – от 17 990 рублей, продажи в России стартуют 17 октября.

Источник : официальный сайт

Также Xiaomi анонсировала несколько «бытовых» новинок. Это Mi Ionic Hair Dryer – ионизирующий фен с функцией быстрой сушки и защитой от тепловых травм. А тех, кто много путешествует, наверняка заинтересуют чемоданы из линейки Xiaomi Luggage. На выбор предлагается версия из легкого и прочного металлического сплава (Metal Carry-on Luggage, от 13 990 рублей) или поликарбоната (Luggage Classic, от 4490 рублей). Новинки будут доступны в фирменном магазине Mi.com, а также у розничных партнеров.

 

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Новинки от Xiaomi: смартфон, фен и два чемодана
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