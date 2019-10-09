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Дочь Кончаловского скрывала возлюбленного даже от матери

18-летняя Мария предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

Дочь Кончаловского скрывала возлюбленного даже от матери
Любовь Толкалина (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Любовь Толкалина не скрывает: она мечтала познакомиться с возлюбленным своей единственной дочери. Дело в том, что 18-летняя Маша скрывала избранника даже от мамы. Внучка Натальи Аринбасаровой не любит делиться подробностями личной жизни. По словам актрисы, достаточно продолжительное время она могла увидеть тень Никиты (Молодой человек Маши. — Прим. ред.) разве что у их подъезда, и то глядя в окно поздним вечером. Домой юношу Мария не приглашала.

С возлюбленным дочки актриса познакомилась только благодаря тому, что Маша и Никита запланировали поездку в Санкт-Петербург, а позднее и вовсе решили обосноваться в этом городе, поселившись в одной квартире.

По словам Толкалиной, она полностью поддерживает выбор своей наследницы в том, что касается Никиты. Юноша показался артистке очень умным, начитанным, интеллектуально развитым и заботливым. Любовь не скрывает, что она «со спокойным сердцем отпустила Машу», уверовавшись в том, что ее дочь будет рядом с этим молодым человеком как за каменной стеной.

К слову, актриса подметила, что ее бывший возлюбленный — Егор Кончаловский — тоже успел познакомиться с Никитой на Балу дебютанток в прошлом октябре. Режиссер не стал возражать против того, что его наследница начала жить самостоятельно.

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дети звездЕгор КончаловскийЗвездные детиЛюбовь Толкалина
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Дочь Кончаловского скрывала возлюбленного даже от матери
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