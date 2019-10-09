Москвичей пригласили на концерт индастриал-этно-фолк оркестра

18 октября в Москве пройдет необычный концерт. В Театральном зале международного Дома музыки для меломанов сыграет Grand Melody Orchestra. Это индастриал-этно-фолк коллектив, который дарит слушателям произведения русской классики и народные песни в современной аранжировке. В частности, гостям будут представлены оригинальные версии знакомых с детства композиций «Калинка», «Очи черные», «Дорогой длинною», «Из-за острова на стрежень» и других.

Отметим, что для оркестра это будет первое большое сольное выступление. Музыканты собрались вместе год назад, но уже успели получить гран-при фестиваля «Хранители Наследия России 2018». Они смело сочетают народные инструменты, такие как гусли, балалайки, цимбалы, баян, и электронную музыку, а знакомые мелодии в их интерпретации приобретают неожиданное звучание. В создании программы участвуют заслуженные музыканты и продюсеры, лауреаты премий «Золотой граммофон», «Песня года» и других.

Пойдете на этот невероятный концерт?