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Москвичей пригласили на концерт индастриал-этно-фолк оркестра

Коллектив Grand Melody Orchestra даст свое первое сольное шоу.

Москвичей пригласили на концерт индастриал-этно-фолк оркестра
Grand Melody Orchestra. Фото: из архива музыкального коллектива.

18 октября в Москве пройдет необычный концерт. В Театральном зале международного Дома музыки для меломанов сыграет Grand Melody Orchestra. Это индастриал-этно-фолк коллектив, который дарит слушателям произведения русской классики и народные песни в современной аранжировке. В частности, гостям будут представлены оригинальные версии знакомых с детства композиций «Калинка», «Очи черные», «Дорогой длинною», «Из-за острова на стрежень» и других.

Отметим, что для оркестра это будет первое большое сольное выступление. Музыканты собрались вместе год назад, но уже успели получить гран-при фестиваля «Хранители Наследия России 2018». Они смело сочетают народные инструменты, такие как гусли, балалайки, цимбалы, баян, и электронную музыку, а знакомые мелодии в их интерпретации приобретают неожиданное звучание. В создании программы участвуют заслуженные музыканты и продюсеры, лауреаты премий «Золотой граммофон», «Песня года» и других.

Пойдете на этот невероятный концерт?

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Москвичей пригласили на концерт индастриал-этно-фолк оркестра
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