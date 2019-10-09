НОВОСТИ

Гусман заявил, что не сталкивался со взятками в КВН

Режиссер и постоянный член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман был удивлен новостями о поборах с команд.

Гусман заявил, что не сталкивался со взятками в КВН
Юлий Гусман удивился новостям о поборах в КВН ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП

Интервью комика Нурлана Сабурова, которое он дал Юрию Дудю, увидели многие, в том числе руководство КВН. И это, скорее всего, не из любви к бывшему участнику клуба, а из-за его заявления о поборах с команд.

Сабуров признался, что команды платили десятки тысяч рублей за участие. Это помимо трат на форму, которая должна у всех быть единой, и других представительских расходов.

Режиссер и постоянный член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман был возмущен таким откровением комика. Он уверяет, что никогда не слышал о подобном, а во времена, когда был капитаном, за них платил профсоюз.

«На оплату гостиниц, проезда может быть. Но никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку — а я был капитаном, членствовал в жюри — лично я с этим не сталкивался», — сказал Гусман телеканалу «360».

Он подчеркнул, что глупо предлагать пять или десять тысяч рублей людям, сидящим в жюри. Вся их работа бесплатная.

«Трудно представить этих богатых и обеспеченных людей, типа Константина Львовича Эрнста. Не представляю, что ему дадут пять тысяч рублей и попросят поднять пятерку», — заключил Гусман.

Что касается продюсерского центр Маслякова, то все программы, которые там производят, существуют за счет самоокупаемости.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МасляковКВННурлан СабуровЮлий Гусман
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гусман заявил, что не сталкивался со взятками в КВН
Интересно?
Поделись с друзьями: