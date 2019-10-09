Гусман заявил, что не сталкивался со взятками в КВН

Режиссер и постоянный член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман был удивлен новостями о поборах с команд.

Интервью комика Нурлана Сабурова, которое он дал Юрию Дудю, увидели многие, в том числе руководство КВН. И это, скорее всего, не из любви к бывшему участнику клуба, а из-за его заявления о поборах с команд.

Сабуров признался, что команды платили десятки тысяч рублей за участие. Это помимо трат на форму, которая должна у всех быть единой, и других представительских расходов.

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Режиссер и постоянный член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман был возмущен таким откровением комика. Он уверяет, что никогда не слышал о подобном, а во времена, когда был капитаном, за них платил профсоюз.

«На оплату гостиниц, проезда может быть. Но никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку — а я был капитаном, членствовал в жюри — лично я с этим не сталкивался», — сказал Гусман телеканалу «360».

Он подчеркнул, что глупо предлагать пять или десять тысяч рублей людям, сидящим в жюри. Вся их работа бесплатная.

«Трудно представить этих богатых и обеспеченных людей, типа Константина Львовича Эрнста. Не представляю, что ему дадут пять тысяч рублей и попросят поднять пятерку», — заключил Гусман.

Что касается продюсерского центр Маслякова, то все программы, которые там производят, существуют за счет самоокупаемости.