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Собчак посмеялась над Гуфом

Реперу пришлось извиняться после интервью со светской львицей. Этот факт Собчак проигнорировать не смогла

Собчак посмеялась над Гуфом
Шоу "Осторожно Собчак", скриншот

Ксения Собчак посмеялась над бывшим героем своей YouTube-программы рэпером Гуфом. В stories Instagram светская львица опубликовала интернет-шутку со следующим текстом: «Случайно задел в метро девушку, хотел попросить прощения, а там уже Гуф за меня извинился». Ксения дополнила текст словами: «По следам программы». И поставила смеющийся до слез смайл.

Сторис Собчак о Гуфе. Фото
Сторис Собчак о Гуфе. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Напомним, в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Гуф назвал кавказских девушек некрасивым словом. После чего дважды извинился в своем блоге. Сначала опубликовал видео в stories Instagram, а потом через день записал влог. Музыкант убеждал, что никого не хотел обидеть и сказал это не со зла.

Чуть ранее Гуф извинялся в блоге за совместный с Тимати клип про Москву. На шоу у Собчак он заявил, что не знал истинного смысла клипа и даже не видел текста, который написал его напарник.

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Тэги:

InstagramГуфКсения Собчакрэпер ГуфСобчакшоу "Осторожно Собчак"
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Собчак посмеялась над Гуфом
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