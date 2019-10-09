Собчак посмеялась над Гуфом

Ксения Собчак посмеялась над бывшим героем своей YouTube-программы рэпером Гуфом. В stories Instagram светская львица опубликовала интернет-шутку со следующим текстом: «Случайно задел в метро девушку, хотел попросить прощения, а там уже Гуф за меня извинился». Ксения дополнила текст словами: «По следам программы». И поставила смеющийся до слез смайл.

больше по теме Гуф дважды извинился перед женщинами Кавказа за некрасивое слово На шоу Ксении Собчак рэпер назвал восточных девушек «хачухами».

Напомним, в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Гуф назвал кавказских девушек некрасивым словом. После чего дважды извинился в своем блоге. Сначала опубликовал видео в stories Instagram, а потом через день записал влог. Музыкант убеждал, что никого не хотел обидеть и сказал это не со зла.

Чуть ранее Гуф извинялся в блоге за совместный с Тимати клип про Москву. На шоу у Собчак он заявил, что не знал истинного смысла клипа и даже не видел текста, который написал его напарник.