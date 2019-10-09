Звезда 90-х не узнал Россию, когда вернулся из Америки

По словам музыканта, он не мог слушать музыку, которая разносилась из приемников.

Музыкант, экс-лидер популярной в девяностых годах прошлого века группы «Парк Горького» Алексей Белов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», где главной героиней была его супруга певица Ольга Кормухина, рассказал, как он вернулся из Америки в Россию. Напомним, что на чужбине музыканты коллектива провели порядка десяти лет, но не добившись славы вернулись на родину.

«Вернулись мы с ребятами, по сути, в другую страну. Вся музыка, которая лилась из громкоговорителей вызывала у нас отвращение. Все, что включали в такси, в барах – слушать это было невозможно. Я везде кричал: «Выключите, выключите. Я не могу это слушать», — заметил Алексей Белов.

При этом вскоре после возвращения он встретил будущую жену Ольгу Кормухина. «Помнится, когда я вернулся, то спросил друзей: «Слушайте. Вот когда мы уезжали была певица Ольга Кормухина. Куда она делась?»

Белову кто-то говорил, что она ушла в монастырь, другие твердили, что яркая исполнительница просто спилась. «Когда мы встретились в монастыре, то я сразу обратил внимание, что на монашку она не похожа. Да и на пьющую тоже. Меньше чем через год мы венчались. Женитьба для меня – это колоссальная ответственность, поэтому до Оли я никогда не был женат», — заметил музыкант, у которого в браке с Кормухиной родилась вскоре дочь.