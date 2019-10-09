Кормухина собиралась уйти в монастырь, но угодила под венец

По словам певицы, в какой-то момент она разочаровалась в людях, которые ее окружали.

Певица Ольга Кормухина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что в ее жизни был период, когда она хотела уйти в монастырь.

«По сравнению с тем миром, который я видела вокруг себя, в монастыре было намного лучше. Это был даже не выбор. Все было очевидно. Я хотела уйти в монастырь», — заметила исполнительница.

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При этом вскоре у нее произошла встреча с будущим мужем, музыкантом группы «Парк Горького» Алексеем Беловым. «Мне нужен, чтобы он был музыкантом мирового уровня. Никогда не был женат. Должен сам писать аранжировки. Ну и старше меня хотя бы на два года. Все это сочеталось в Леше», — заметила исполнительница.

Присутствующий в студии Алексей Белов так описал встречу с будущей женой. «Мы встретились в храме. Меня кто-то окликнул. Я подумал, что это, наверное, какие-то мои подмосковные родственники, которых я не помню. Оля стояла с подругой в платочках, в сарафане. Больше десяти лет я провел в Америке. Мы не часто приезжали, поэтому эта встреча была судьбоносной. Я сразу это ощутил», — заметил Алексей Белов.