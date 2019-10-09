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Медики не сдерживали слез при выписке умирающей от рака Заворотнюк

По словам очевидцев, медперсонал очень привязался к актрисе.

Медики не сдерживали слез при выписке умирающей от рака Заворотнюк
Врачи ревели, прощаясь с Заворотнюк/globallookpress.com

Немногочисленные очевидцы, которые присутствовали при выписке актрисы Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра», утверждают, что медицинский персонал клиники плакал, прощаясь со звездой сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, перевели в другую клинику/globallookpress.com

При этом врачи желали Анастасии Заворотнюк мужества, сил и терпения. Свидетели отмечают, что актрису практически нереально узнать. На голове у нее все время косынка. От приема препаратов она располнела. На глазах звезды очки. Все в один голос твердят, что от былой красоты не осталось и следа.

Добавим, что сейчас звезда может находиться в реабилитационной клинике для тяжелобольных. Для восстановления актрисы с ней проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Насколько эта информация правдоподобна, остается только гадать, сообщает портал Dni.ru.

Между тем дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram продолжает размещать жизнерадостные снимки.

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Медики не сдерживали слез при выписке умирающей от рака Заворотнюк
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