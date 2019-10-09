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Большинство читателей Teleprogramma.pro не купят куртку, как у Путина

Согласно проведенному опросу, кому-то не понравился фасон, другим - цена, а третьи - в принципе против подражания.

Большинство читателей Teleprogramma.pro не купят куртку, как у Путина
Владимир Путин (Фото: Globallookpress.com)

Ранее портал Teleprogramma.pro предложил своим читателям пройти интерактивный опрос с уже предложенными вариантами. Аудитории нужно было ответить всего лишь на один вопрос: «Хотели бы они купить такую же куртку, как у Владимира Путина?».

Интерес к гардеробу главы государства у россиян возник после того, как российский лидер отправился в поход по сибирской тайге. Журналистам удалось выяснить, что при выборе верхней одежды, политик отдал предпочтение не западной марке, а отечественному производителю.

К слову, куртка бренда «Армия России» обошлась Владимиру Владимировичу всего в 7090 рублей. И как выяснилось, на сайте магазина куртка, как у Путина стала хитом продаж и пользуется большим спросом у представителей сильного пола.

В свою очередь, редакция Teleprogramma.pro подвела итоги импровизированного голосования.

Владимир Путин в день рождения оправился в поход по сибирской тайге (Фото: Globallookpress.com)

Порядка 28% человек не захотели тратить сбережения на такую же куртку, как у Путина только из-за того, что им не понравился фасон. Еще 28% также высказались против, сославшись на нежелание «подражать» кому бы то ни было.

Около 14% респондентов с удовольствием купили бы эту вещь в подарок близкому человеку. А 7% опрошенных остались недовольны ценой.

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Тэги:

Владимир ПутинОбществопрезидент России
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Большинство читателей Teleprogramma.pro не купят куртку, как у Путина
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