Большинство читателей Teleprogramma.pro не купят куртку, как у Путина

Согласно проведенному опросу, кому-то не понравился фасон, другим - цена, а третьи - в принципе против подражания.

Ранее портал Teleprogramma.pro предложил своим читателям пройти интерактивный опрос с уже предложенными вариантами. Аудитории нужно было ответить всего лишь на один вопрос: «Хотели бы они купить такую же куртку, как у Владимира Путина?».

Интерес к гардеробу главы государства у россиян возник после того, как российский лидер отправился в поход по сибирской тайге. Журналистам удалось выяснить, что при выборе верхней одежды, политик отдал предпочтение не западной марке, а отечественному производителю.

К слову, куртка бренда «Армия России» обошлась Владимиру Владимировичу всего в 7090 рублей. И как выяснилось, на сайте магазина куртка, как у Путина стала хитом продаж и пользуется большим спросом у представителей сильного пола.

В свою очередь, редакция Teleprogramma.pro подвела итоги импровизированного голосования.

Порядка 28% человек не захотели тратить сбережения на такую же куртку, как у Путина только из-за того, что им не понравился фасон. Еще 28% также высказались против, сославшись на нежелание «подражать» кому бы то ни было.

Около 14% респондентов с удовольствием купили бы эту вещь в подарок близкому человеку. А 7% опрошенных остались недовольны ценой.