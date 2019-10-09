НОВОСТИ

Британцы требуют казнить многодетную мать за убийство сыновей

Перед расправой над детьми женщина процитировала Стивена Кинга: «Убийство – как картофельные чипсы, ты никогда не можешь остановиться на одном».

Британцы требуют казнить многодетную мать за убийство сыновей
Убийцы детей - Сара Баррасс и Брендон Мэчин. Фото: South Yorkshire Police

Родить детей — дело обычно нехитрое, а вот вырастить их и не сойти при этом с ума бывает гораздо сложнее. Судя по всему, 35-летняя Сара Баррасс из Великобритании с этой задачей не справилась, и сейчас женщину судят за то, что двоих из шести своих детей она хладнокровно убила.

По данным полиции, Сара задушила сыновей-подростков — 13-летнего Тристана и 14-летнего Блэйка. При этом женщине помогал ее сводный брат — 37-летний Брэндон Мэчин. Мальчики были убиты в мае 2019 года, с разницей в 14 минут. Сообщается, что родственники планировали расправиться и с четырьмя оставшимися детьми Сары, но до этого дело, к счастью, не дошло.

Суд Шеффилда уже признал мужчину и женщину виновными в случившемся. Британцы, тем временем, уверены, что никакое наказание, назначенное им в соответствии с существующими законами, не поможет душегубам искупить эту вину. В многочисленных комментариях на Facebook люди требуют, чтобы для убийц детей власти страны вернули смертную казнь.

«Повесить их», «верните виселицу», «они не заслуживают жизни» — пишут люди.

Многие обратили внимание, что за 10 месяцев до расправы над Тристаном и Блэйком их мать опубликовала там же, в социальной сети, картинку с цитатой из Стивена Кинга, которая гласит: «Убийство – как картофельные чипсы, ты никогда не можешь остановиться на одном». По мнению британцев, если бы Баррасс и ее сообщнику не помешали, они не остановились бы до тех пор, пока все шестеро детей не были бы мертвы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВеликобританиядетикриминалпроисшествияубийствоУбийца
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Британцы требуют казнить многодетную мать за убийство сыновей
Интересно?
Поделись с друзьями: