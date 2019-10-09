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Специалист онкоцентра вынес неутешительный вердикт парализованной Заворотнюк

Корреспондент Teleprogramma.pro узнал о специалиста, как можно помочь тяжелобольной актрисе.

Специалист онкоцентра вынес неутешительный вердикт парализованной Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. фото: globallookpress.com

С начала осени в обществе не перестают обсуждать слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк. Как стало известно, актриса борется с раком головного мозга. В прессу просачивались тревожные известия, что 48-летняя знаменитость впала в кому и едва находит силы, чтобы бороться с недугом. Однако позже она пошла на поправку. Более того, на днях, по некоторым данным, артистку выписали из больницы. Очевидцы утверждают, что видели главную «няню» страны. По их словам, она располнела и теперь носит платок на голове.

Но похоже, что слухи были не совсем верны. Заворотнюк не вернулась домой, а лишь сменила клинику. В СМИ пишут, что лечение онкологии прошло безуспешно. Якобы актриса теперь парализована и даже не может пошевелить правой рукой. Теперь же врачи занимаются ее реабилитацией. Корреспондент Teleprogramma.pro связался со специалистом онкологического института Герцена Гузель Абузаровой.

Она отметила, что помочь пациенту, у которого при онкологии началась парализация, можно только в первые 48 часов. Если время было упущено, то поставить человека на ноги уже практически невозможно.

«Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим. Ему можно назначить только хороший уход, паллиативную помощь», — пояснила Гузель.

Также онколог подчеркнула, что актрисе следует рассчитывать только на паллиативную помощь. В ее состоянии, по мнению эксперта, реабилитация, увы, не принесет никаких плодов. К слову, паллиативная помощь оказывается в конце жизни. При таком раскладе, врачи следят за симптомами и поддерживают работу организма, но восстановить утраченные функции при это не получиться. Тем временем близкие Анастасии продолжают хранить молчание. Они предпочитают не комментировать слухи.

Как вы считаете, родные актрисы поступают правильно в такой ситуации?

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Специалист онкоцентра вынес неутешительный вердикт парализованной Заворотнюк
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