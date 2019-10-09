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Ольга Кормухина победила рак с помощью Библии

Звезде в молодости поставили страшный диагноз.

Ольга Кормухина победила рак с помощью Библии
Кормухина смогла победить рак/globallookpress.com

Певица Ольга Кормухина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась ведущему Борису Корчевникову, что в молодости врачи поставили ей страшный диагноз – онкология. «Тогда об этом было не принято говорить напрямую даже пациентам. На обследование я ходила с женой священника. Она мне сказала, что нужно готовиться ко всему», – вспомнила Ольга Кормухина.

Ольга Кормухина. Фото
Кормухина смогла победить рак/globallookpress.com

Как отметила певица, в больницу ложиться она отказывалась наотрез. Исполнительница решила для себя, что примет судьбу лицом к лицу.

«Вскоре я сломала ногу. Два месяца лежала в больнице с Библией в обнимку. Пила какие-то травы. Это было просто потрясающе. Я очень многое узнала, почувствовала какую-то связь с Богом», – заметила исполнительница.

По ее словам, через два месяца она пришла на повторное обследование в клинику. «Болезни не было. Трудно поверить, но случилось чудо. Впрочем, я тогда нисколько этому не удивилась», – заявила известная певица.

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Тэги:

Борис КорчевниковОльга КормухинаПрограмма "Судьба человека"
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Ольга Кормухина победила рак с помощью Библии
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