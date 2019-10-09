Васильев посоветовал Королёвой отказаться от «коротеньких юбочек»

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своем постоянной колонке прокомментировал стиль и внешность Наташи Королевой. Еще этим летом, разбирая очередной наряд певицы на фестивале «Жара» в Баку, историк моды советовал исполнительнице забыть о «задорных образах в духе пионерского лагеря».

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По словам Васильева, Наталья не раз становилась объектом его критики. Несколькими годами ранее соведущий Эвелины Хромченко делал полный разбор гардероба Королевой, надеясь, что певица обратит внимание на его слова.

«Сколько раз я предлагал уйти от коротеньких юбочек, которые ей уже не по возрасту. Но нет, Наташа Королева в свои 46 лет и не собирается этого делать. Она хочет оставаться вечно молодой. Наташа почти всегда или с рюшами, или в цветочек, или с корсетом, или в мини, или в шортах», — приводит 7days.ru слова историка моды.

Говоря о стиле и нарядах артистки, Александр Васильев посоветовал Наталье научиться принимать свой возраст, отметив, что Королева выглядит молодо и привлекательно, но все же ей уже не восемнадцать лет.