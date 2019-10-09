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Васильев посоветовал Королёвой отказаться от «коротеньких юбочек»

Историк моды уверен, что 46-летней певице стоит забыть о «задорных образах в духе пионерского лагеря».

Васильев посоветовал Королёвой отказаться от «коротеньких юбочек»
Наташа Королева (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своем постоянной колонке прокомментировал стиль и внешность Наташи Королевой. Еще этим летом, разбирая очередной наряд певицы на фестивале «Жара» в Баку, историк моды советовал исполнительнице забыть о «задорных образах в духе пионерского лагеря».

По словам Васильева, Наталья не раз становилась объектом его критики. Несколькими годами ранее соведущий Эвелины Хромченко делал полный разбор гардероба Королевой, надеясь, что певица обратит внимание на его слова.

«Сколько раз я предлагал уйти от коротеньких юбочек, которые ей уже не по возрасту. Но нет, Наташа Королева в свои 46 лет и не собирается этого делать. Она хочет оставаться вечно молодой. Наташа почти всегда или с рюшами, или в цветочек, или с корсетом, или в мини, или в шортах», — приводит 7days.ru слова историка моды.

Говоря о стиле и нарядах артистки, Александр Васильев посоветовал Наталье научиться принимать свой возраст, отметив, что Королева выглядит молодо и привлекательно, но все же ей уже не восемнадцать лет.

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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильНаташа КоролеваПрограмма "Модный приговор"
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Васильев посоветовал Королёвой отказаться от «коротеньких юбочек»
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