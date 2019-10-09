Кормухина смогла облегчить участь отца, находившегося в коме

По словам певицы, она до сих пор не может объяснить, что произошло в тот момент.

Певица Ольга Кормухина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что на нее очень сильно подействовала смерть отца. Борис Кормухин всю жизнь проработал инженером. Он умер, когда ему было чуть больше пятидесяти лет.

«Папа был в коме, а я дежурила у его кровати. Его жизнь в тот момент уже поддерживали специальные аппараты. Я тогда сказала такие сакральные слова, что если ему лучше там, то я возьму на себя всю заботу о матери и брате Андрее», — вспомнила певица.

больше по теме Ольга Кормухина вышла в первый раз замуж из жалости По словам певицы, супруг о ней заботился и этим подкупил.

По ее словам, в тот момент случилось необъяснимое. «Это было так страшно. Он приподнялся всем телом. Я поняла, что он что-то хотел мне сказать. Что-то очень важное, страшное. Я не знаю. Я очень долго жила под этим впечатлением. И вот знаете, как оружие, это вошло в сердце, и оно не отпускало», — заметила она.

Лишь спустя шесть лет, когда она пришла на разговор к старцу, ей стало легче. «Первое, что я у него спросила: «Где мой папа?» Он ответил: «Он в муке». Я попросила вымолить мне его. Он мне шесть лет не снился вообще, а потом вдруг приснился. Он обнял меня во сне. Я просыпаюсь. Потом вскоре второй сон. Папа держит в руках священническое красное облачение. Я поняла, что его вымолили наконец», — рассказала певица.