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Кормухина смогла облегчить участь отца, находившегося в коме

По словам певицы, она до сих пор не может объяснить, что произошло в тот момент.

Кормухина смогла облегчить участь отца, находившегося в коме
Кормухина вспомнила смерть отца/globallookpress.com

Певица Ольга Кормухина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что на нее очень сильно подействовала смерть отца. Борис Кормухин всю жизнь проработал инженером. Он умер, когда ему было чуть больше пятидесяти лет.

Ольга Кормухина. Фото
Кормухина рассказала, как уходил из жизни ее отец/globallookpress.com

«Папа был в коме, а я дежурила у его кровати. Его жизнь в тот момент уже поддерживали специальные аппараты. Я тогда сказала такие сакральные слова, что если ему лучше там, то я возьму на себя всю заботу о матери и брате Андрее», — вспомнила певица.

По ее словам, в тот момент случилось необъяснимое. «Это было так страшно. Он приподнялся всем телом. Я поняла, что он что-то хотел мне сказать. Что-то очень важное, страшное. Я не знаю. Я очень долго жила под этим впечатлением. И вот знаете, как оружие, это вошло в сердце, и оно не отпускало», — заметила она.

Лишь спустя шесть лет, когда она пришла на разговор к старцу, ей стало легче. «Первое, что я у него спросила: «Где мой папа?» Он ответил: «Он в муке». Я попросила вымолить мне его. Он мне шесть лет не снился вообще, а потом вдруг приснился. Он обнял меня во сне. Я просыпаюсь. Потом вскоре второй сон. Папа держит в руках священническое красное облачение. Я поняла, что его вымолили наконец», — рассказала певица.

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Тэги:

Борис КормухинБорис КорчевниковОльга КормухинаПрограмма "Судьба человека"
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Кормухина смогла облегчить участь отца, находившегося в коме
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