Пассажир решился на рискованный полет и умер на борту самолета

Трагический случай смерти авиапассажира в самолете UTair, о котором мы рассказывали нашим читателям 8 октября, как оказалось, был не единственным – в этот же день на борту авиалайнера другой компании, S7, тоже умер мужчина.

По информации ТАСС, он чувствовал себя неважно еще в аэропорту Красноярска, но отказываться от полета не стал. Когда Boeing 737-800 находился в воздухе, на пути в Москву, мужчине стало совсем плохо. Попытки реанимировать его не принесли успеха – к моменту экстренного приземления в Омске он был уже мертв, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Омской области.

больше по теме Аверин устроил скандал на борту самолета Барнаул – Москва Актера оштрафовали на 500 рублей.

Напомним, ранее самолет, следовавший из Сочи в московский аэропорт Внуково, вынужденно сел в Воронеже, и причиной тоже стало ухудшение самочувствия пассажира. Мужчине, умершему в воздухе, было около 60-ти лет.