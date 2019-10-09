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Пассажир решился на рискованный полет и умер на борту самолета

Этот инцидент стал вторым за одни только сутки.

Пассажир решился на рискованный полет и умер на борту самолета
В самолете S7 стало плохо пассажиру. Фото: Instagram / @tomatik2002

Трагический случай смерти авиапассажира в самолете UTair, о котором мы рассказывали нашим читателям 8 октября, как оказалось, был не единственным – в этот же день на борту авиалайнера другой компании, S7, тоже умер мужчина.

По информации ТАСС, он чувствовал себя неважно еще в аэропорту Красноярска, но отказываться от полета не стал. Когда Boeing 737-800 находился в воздухе, на пути в Москву, мужчине стало совсем плохо. Попытки реанимировать его не принесли успеха – к моменту экстренного приземления в Омске он был уже мертв, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Омской области.

Напомним, ранее самолет, следовавший из Сочи в московский аэропорт Внуково, вынужденно сел в Воронеже, и причиной тоже стало ухудшение самочувствия пассажира. Мужчине, умершему в воздухе, было около 60-ти лет.

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Пассажир решился на рискованный полет и умер на борту самолета
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