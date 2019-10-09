Собчак посвятила первый выпуск нового проекта The Beatles

Ксения Собчак с 9 октября стала ведущей интернет-шоу «Такая история» в «Яндекс. Эфире».

больше по теме Собчак сняла забавное видео с подросшим сыном Платоном Телеведущая запечатлела, как наследник решил ее обмануть.

«Теперь я буду ежедневно рассказывать вам истории про всякие интересные события прошлого», — сообщила она в своем блоге.

Первый выпуск программы Ксения Собчак посвятила группе The Beatles и отношению к ней советских граждан. По словам ведущей, правительство в то время дало четкую установку прессе выставлять «ливерпульскую четверку» в негативном свете. Поэтому заголовки советских статей о The Beatles были примерно такие: «Питекантропы на Темзе», «Попрыгунчики», «Из жизни «пчел» и «навозных жуков».

Журналисты их называли «жучками» и «стукачами», а музыку и поведение на сцене – «дурачеством», «воплями» и «конвульсиями».