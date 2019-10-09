Ольга Кормухина вышла в первый раз замуж из жалости

По словам певицы, супруг о ней заботился и этим подкупил.

Певица Ольга Кормухина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своем первом супруге, за которого вышла замуж скорее из жалости, чем из-за любви.

«В 1984 году я была уже солисткой двух джазовых оркестров. Мы собирались ехать в Чехию на фестиваль. Я пошла в магазин и тут мне на ногу падает чугунная труба. Я такую боль в жизни никогда не испытывала. Мне раздробило всю плюсневую кость. Приехала в травмпункт, а там все пьяные. Мне надели на ногу какой-то специальный валенок и сказали: «А теперь дискотека!» — рассказала звезда.

В те годы она встречалась с парнем. Он за ней ухаживал долго и терпеливо. Как она считает, именно из-за благодарности и жалости к нему она и вышла замуж. Впрочем, этот брак не стал счастливым.

«Всегда виноваты двое. Причем себя я виню больше. Я считаю, что не нужно делать то, в чем ты сомневаешься. Никогда», — заявила Ольга Кормухина.