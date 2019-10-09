НОВОСТИ

Ольга Кормухина вышла в первый раз замуж из жалости

По словам певицы, супруг о ней заботился и этим подкупил.

Ольга Кормухина вышла в первый раз замуж из жалости
Первый брак не принес Кормухиной счастья/globallookpress.com

Певица Ольга Кормухина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своем первом супруге, за которого вышла замуж скорее из жалости, чем из-за любви.

Ольга Кормухина. Фото
Кормухиной не принес счастья первый брак/globallookpress.com

«В 1984 году я была уже солисткой двух джазовых оркестров. Мы собирались ехать в Чехию на фестиваль. Я пошла в магазин и тут мне на ногу падает чугунная труба. Я такую боль в жизни никогда не испытывала. Мне раздробило всю плюсневую кость. Приехала в травмпункт, а там все пьяные. Мне надели на ногу какой-то специальный валенок и сказали: «А теперь дискотека!» — рассказала звезда.

В те годы она встречалась с парнем. Он за ней ухаживал долго и терпеливо. Как она считает, именно из-за благодарности и жалости к нему она и вышла замуж. Впрочем, этот брак не стал счастливым.

«Всегда виноваты двое. Причем себя я виню больше. Я считаю, что не нужно делать то, в чем ты сомневаешься. Никогда», — заявила Ольга Кормухина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковОльга КормухинаПрограмма "Судьба человека"Чехия
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Кормухина вышла в первый раз замуж из жалости
Интересно?
Поделись с друзьями: